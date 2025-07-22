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    Павлодарке из-за неверных сведений перестали платить пенсию

    Опубликовано:

    Пожилая женщина держит деньги в руках
    Пенсионерка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Женщина с 1985 года жила и работала в Казахстане, но из-за предоставления неверных сведений ей прекратили пенсионные выплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец являлась получателем пенсии по возрасту и базовой пенсионной выплаты более 8 лет.

    Решениями департамента пенсионные выплаты приостановили ввиду выхода женщины из гражданства Республики Казахстан до получения вида на жительство иностранца, а затем прекратили из-за предоставления неверных сведений.

    Истец обратилась в суд о восстановлении прежней суммы пенсионных выплат с учетом всех индексаций.

    Решением суда первой инстанции административный иск удовлетворили частично. Суд признал незаконными и отменил решения департамента о прекращении пенсионных выплат. Также суд обязал госорган вынести благоприятный акт по возобновлению пенсионных выплат с учетом индексации с 11 сентября 2023 года (со дня получения вида на жительство в Казахстане) до 1 марта 2025 года.

    Не соглашаясь с принятым решением суда первой инстанции, ответчик в апелляционной жалобе просил его отменить, мотивируя тем, что решения о прекращении выплат приняли с соблюдением процедур и норм законодательства в области пенсионного обеспечения.

    "Был выявлен факт необоснованного назначения пенсионных выплат в 2015 году вследствие предоставления заявителем недостоверных сведений", - отметили в суде.

    Судебная коллегия по административным делам Павлодарского областного суда установила, что при обращении женщины за возобновлением пенсии процедуру заслушивания департамент не провел.

    "Административный орган, должностное лицо обязаны предоставить возможность участнику административной процедуры выразить свою позицию по предварительному решению, о чем участник уведомляется заранее, но не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта", - пояснили в суде.

    Суд первой инстанции учел, что женщина постоянно трудилась и проживала на территории Казахстана с 1985 года, осуществляла пенсионные выплаты в пенсионный фонд Казахстана и не являлась получателем пенсионного и социального страхования другого государства.

    Таким образом, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о частичном удовлетворении иска.

    Решение оставили без изменения, а апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения. Постановление уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что житель ЗКО в суде добился надбавки к пенсии. Мужчина доказал, что его трудовой стаж больше за счет периода, когда он ухаживал за пожилым отцом. В суде свидетелями выступили односельчане, соседи и родственники заявителя.

    В Актюбинской области суд обязал вернуть местному жителю незаконно удержанные средства из его пенсии. На банковский счет истца ежемесячно поступали пенсионные выплаты, которые списывались в счет погашения налоговой задолженности в полном объеме.

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