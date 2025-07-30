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    "ВИП-скамейка для одного человека" рассмешила астанчан (видео)

    Опубликовано:

    Скамейка
    Скамейка. Кадр из видео: instagram.com/galym_makhambetov

    В Сети распространилось видео оригинальной скамейки-кресла на ул. Сыганак в Астане. В акимате рассказали, что это был демонстрационный образец, передает NUR.KZ.

    Публикация появилась в Instagram-аккаунте жителя столицы. Он опубликовал видео, запечатлевшее "скамейку для одного человека", предположив, что таким образом распорядились остатками или излишками материалов.

    Скамейка в итоге насмешила и ведущего съемку, и других казахстанцев, оставивших множество смеющихся эмодзи в комментариях к посту и назвавших мебель ВИП-сидением.

    В столичном акимате корреспонденту NUR.KZ объяснили, что в кадр попал временно размещенный демонстрационный образец.

    "По улице Сыганак были временно размещены демонстрационные образцы элементов городской мебели от производителя - в том числе длинные скамейки, одноместные кресла, урны и фонари.

    В рамках общего подхода по оформлению улицы Сыганак планируется использовать исключительно длинные скамейки, выполненные в едином стиле с фонарями и урнами. Одноместные кресла не будут применяться на данном участке.

    Отметим, что подобные кресла действительно применяются в мировой практике - как правило, в зонах тихого отдыха, где горожанам важно иметь индивидуальное пространство", - рассказали в пресс-службе акимата Астаны.

    Напомним, ранее в Атырау решение чиновников не понравилось общественным активистам и жителям. Городские власти установили 54 новые скамейки в одном небольшом дворе.

    В Актау колоссальная разница стоимости скамеек на набережной вызвала вопросы у горожан. Отдыхающие заметили, что рядом стоящие скамейки визуально схожи между собой. Но стоимость их значительно отличается.

    А в Алматы спор разгорелся между акиматом, жителями Турксибского района и заводом. Акимат потребовал снести зону отдыха, построенную заводом для горожан. Чиновники заявили, что причина кроется в самовольных действиях предприятия. Стороны намерены до конца отстаивать свои права в суде.

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