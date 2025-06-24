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    Жителей Актау удивила колоссальная разница стоимости скамеек на набережной

    Опубликовано:

    Скамейка из архитектурного мрамора в Актау
    Скамейка на набережной. Фото: lada.kz

    Колоссальная разница стоимости скамеек на набережной в Актау вызвала вопросы у горожан. На них постарались ответить в городском акимате и на одном из предприятий-изготовителей, передает Lada.kz.

    Отдыхающие заметили, что скамейки, размещенные в зоне интеллектуального досуга на набережной 14 микрорайона, и тут же рядом стоящие - визуально схожи между собой. Но стоимость их значительно отличается.

    Горожане спрашивают, неужели наличие спинки и другой оттенок камня оправдывают большую разницу в цене.

    Другие скамейки на набережной в Актау
    На набережной в Актау. Фото: lada.kz

    Как стало известно, лавочка, стоящая у шахматной зоны, была изготовлена местной строительной компанией "Limestone Mangystau". На изделии выбито название производителя. Сначала сообщалось, что ее стоимость - 60 тысяч тенге, но позже выяснилось, что это не так. Скамейку подарили городу.

    Рядом установлена другая скамейка со спинкой и иным оттенком камня, стоит 294 тысячи тенге. Производитель - ТОО "Альфа Плюс", компания базируется в Алматы.

    Жители города ожидают обоснованного разъяснения, почему у этих скамеек такая высокая себестоимость.

    "Почему мы должны платить почти 300 тысяч тенге за одну скамейку, если аналогичные можно приобрести по 60 тысяч, и при этом в большем количестве? Чем обусловлены такие расходы? Если речь идет только о спинке, за которую, как утверждается, приходится платить в пять раз дороже, не лучше ли договориться с местным предприятием? Они наверняка могут установить спинку, и итоговая стоимость пусть составит, к примеру, около 100 тысяч тенге, но в любом случае не 300 тысяч тенге", - возмутились местные жители.

    В акимате Актау прокомментировали существенное различие в стоимости лавочек, установленных на набережной. В ведомстве отметили, что сравнение лавочек и их стоимости не совсем корректно без учета различий в технологии и материалах. Речь идет о двух разных продуктах - как по составу, так и по эксплуатационным характеристикам.

    "Лавочки со спинками от алматинского ТОО "Альфа Плюс" изготовлены из архитектурного мрамора - композиционного материала на основе мраморной крошки, цементного вяжущего и специальных добавок. Он отличается высокой прочностью, стойкостью к влаге, перепадам температур и механическим нагрузкам", - сообщили в городском отделе ЖКХ.

    Там отметили, что изделия без спинок, изготовленные местным производителем из Мангистауской области (ТОО "Limestone Mangystau"), выполнены из туфа - природного камня, который значительно мягче и менее устойчив в условиях открытой городской среды. При этом он легче в обработке и, соответственно, дешевле по себестоимости.

    "Разница в цене объясняется не только материалами, но и технологией производства. Архитектурный мрамор требует большего времени на изготовление, сложнее в обработке и дороже по компонентам. При этом он обладает улучшенными эстетическими и эксплуатационными характеристиками.

    В изделии используется усиленный бетонный каркас с закладными элементами, рассчитанный на длительную эксплуатацию. У туфовых скамеек - монолитный блок без дополнительных конструктивных усилений. Это также влияет на срок службы и устойчивость к вандализму и нагрузкам", - отметили в отделе ЖКХ.

    Ситуацию прокомментировали в ТОО "Limestone Mangystau". Руководитель предприятия Шахим Кулиев подчеркнул, что скамья без спинки с логотипом стоит 160 тысяч тенге. 60 тысяч - стоимость урны.

    Скамья в Актау
    Скамейка на набережной. Фото: lada.kz

    "Вдохновившись новыми скамьями и урнами на набережной 14 и 15 микрорайонов, мы экспериментально изготовили две скамьи - получилось хорошо! К сожалению, мы не могли участвовать в тендере, так как на тот момент не изготавливали такие элементы, и серийного производства скамеек у компании нет. Поэтому акимат осуществил данный закуп в другом месте, выбрав самый лучший из предложенных на тот момент вариантов", - рассказал Шахим Кулиев.

    В городском отделе ЖКХ отметили, что открыты к диалогу со всеми производителями.

    Ранее стало известно, что 54 скамейки установили в одном небольшом дворе в Атырау. Решение чиновников не понравилось активистам и жителям. Ведь в городе много дворов, где нет ни одной скамейки. В акимате рассказали, что на скамейки выделили 3 млн тенге.

    А в Алматы спор разгорелся между акиматом, жителями Турксибского района и заводом. Акимат потребовал снести зону отдыха, построенную заводом для горожан. Чиновники заявили, что причина кроется в самовольных действиях предприятия. Стороны намерены до конца отстаивать свои права в суде.

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