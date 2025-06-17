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    "Как они это подсчитали?": 54 скамейки установили в одном дворе в Атырау

    Опубликовано:

    Множество скамеек установили в одном дворе в Атырау
    Скамейки во дворе. Кадр из видео: youtube.com/@informburo31kanal

    В Атырау решение чиновников не понравилось общественным активистам и жителям. Городские власти установили 54 новые скамейки в одном небольшом дворе, передает "31 канал".

    Двор в микрорайоне Алмагуль сейчас на устах у многих. Детская площадка и футбольное поле построены в соответствии с потребностями жителей. А скамеек, как говорят местные жители, слишком много. Большинство из них покрыты пылью и пустуют.

    "Скамеек уже поставили много. Честно говоря, не все скамейки нужны. Надо всего около 10-20", - высказался житель Атырау Жумагали Ергалиев.

    Однако чиновники поставили в этом дворе 54 скамейки. Через каждый метр - ряды скамеек. Общественники считают, что это неразумная трата бюджетных средств. Ведь в городе много дворов, где нет ни одной скамейки.

    "Я считаю, что это неправильно. Они просто потратили деньги. Есть и другие дворы, где не хватает, могли бы туда установить их. Например, во многих парках нет мест для отдыха, не хватает скамеек. Тогда их надо устанавливать. Как они это подсчитали? Я удивлен", - сказал общественный деятель Нурлан Жунасов.

    Представители акимата заявили, что все скамейки поставили в рамках проекта "100 дворов". На сами скамейки было выделено 3 млн тенге.

    "Эти скамейки и урны именно такие, как в проекте. Это не случайное решение, а мера, предусмотренная из-за большого количество людей. Их именно так выстроили в линию, потому что не было другого места. У нас 100 дворов благоустройства, как следует из названия", - рассказал и.о. заведующего сектором городского отдела ЖКХ Ербол Айткалиев.

    Было заявлено, что проект "100 дворов" будет выполнен. То есть до конца года в городе будут построены футбольные поля, пешеходные дорожки, детские площадки, установлено ночное освещение. Также планируется установить 54 скамейки еще в 99 дворах.

    Ранее стало известно, что жители одного из ЖК в Астане боятся отпускать детей во двор собственного дома. На месте обещанной пару лет назад детской площадки лежит электропроводка и торчат штыри. В акимате пообещали решить проблему уже в ближайшее время.

    А жители элитного микрорайона Алматы жалуются на шум от кафе, ресторанов и караоке возле домов. Люди даже вышли на собрание. Санэпидемиологи и полицейские отреагировали на заявление горожан.

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