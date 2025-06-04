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Акимат потребовал снести зону отдыха, подаренную заводом жителям района в Алматы (видео)

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Скамейка в парке
Парк. Иллюстративное фото: pexels.com

Спор разгорелся между акиматом, жителями Турксибского района и заводом - акимат потребовал снести зону отдыха, построенную заводом для горожан, передает "31 канал".

Как рассказали журналистам сами горожане, раньше на месте прогулочной зоны и футбольной площадки была стихийная свалка. Многие годы люди просили власти вывезти весь мусор, а на берегу у реки организовать небольшой парк. К сожалению, на эти нужды у чиновников средств не оказалось. Но жители проявили инициативу.

"Мы нашли спонсора. Обратились к местному заводу. Так как она близко к нам находится и предложили им нам помочь. Они нам благоустроили детскую площадку, футбольную и прогулочную зону, и в логу сделали зону отдыха с беседками, со скамейками, с освещением, со всеми благами для человека. Теперь сейчас нам предлагают это все убрать, экология города Алматы", - рассказала алматинка Любовь Жгур.

Городской департамент экологии мотивирует это тем, что в работах по укреплению берега использовался шлаковый щебень, говорят люди. Ликвидировать все и убрать отходы чиновники потребовали от завода, который выступил спонсором.

"Претензии в том, что они считают, что мы отходы разместили вдоль реки малая Алматинка. Однако мы знаем, что отходы подлежат вторичному использованию, если они не опасны. К таким же отходам относятся макулатура, стеклотара, лом черных металлов. Шлаковый щебень - он также изготовлен из отходов. То есть его повторное применение никак не угрожает природе", - пояснила юрист завода Марина Масленникова.

Об угрозе природе не говорят и сами сотрудники департамента экологии. Чиновники заявляют, что причина кроется в самовольных действиях предприятия.

"В 2022 году завод самовольно захоронил туда металлургический шлак. Они должны были получить разрешительные документы. У них на момент проверки никаких разрешительных документов не было", - заявил замглавы департамента экологии по Алматы Ерлан Жакиянов.

Были документы или нет, предстоит выяснить суду. Обе стороны намерены до конца оспаривать свои права в юридическом поле.

Отметим, что в прошлом году Жетысуском районе Алматы также вместо стихийной свалки построили зеленую зону. Работы были проведены за счет программы "Бюджет народного участия".

Добавим, ранее мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы снесли два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходил не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.

В акимате ранее сообщали, что в Алматы идет работа по усилению контроля за незаконным строительством - за несколько лет в городе снесли 88 незаконных объектов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252019-akimat-potreboval-snesti-zonu-otdyha-podarennuyu-zavodom-zhitelyam-rayona-almaty-video/