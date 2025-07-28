Ребенка на аквазорбе унесло на глубину на Алаколе

В Восточном Казахстане сотрудник полиции спас ребенка во время отпуска на Алаколе. Мальчика в аквазорбе порывом ветра стремительно уносило на глубину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на озере Алаколь едва не произошла трагедия. Во время семейного отдыха шестилетний мальчик, находившийся на пляже с родными, решил прокатиться на аквазорбе - большом прозрачном шаре, закрепленном длинной веревкой.

Организаторы передали трос дедушке ребенка, но внезапный порыв ветра вырвал его из рук, и шар с ребенком быстро унесло от берега на глубину. Ситуация развивалась стремительно.

В этот момент в воде находился Талгат Оспанов - сотрудник ДП Восточно-Казахстанской области, проводивший отпуск с семьей. Увидев происходящее, он мгновенно ринулся в сторону уносимого аквазорба.

На помощь бросились также дедушка и отец мальчика, но именно полицейский первым добрался до ребенка. Общими усилиями им удалось вернуть мальчика на берег живым и невредимым.

"Мы даже не были знакомы с Талгатом Султановичем. Он не знал ни нас, ни нашего сына. На пляже было много людей, но именно он проявил решительность и не остался в стороне. С каждой секундой сына уносило все дальше, только благодаря его смелости он остался жив. Мы всей семьей бесконечно благодарны за этот поступок", - рассказала мать ребенка.

Ранее на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде. Из-за усталости и ухудшения погоды они не смогли доплыть до берега на катамаране самостоятельно.

Полиция области Абай обратилась с предупреждением к желающим отдохнуть на Алаколе казахстанцам. В связи с наплывом туристов на территории района в усиленном режиме проводятся профилактические мероприятия.

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