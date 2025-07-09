Женщина упала с крутого берега и зацепилась за ветку в Алматинской области

В Алматинской области полицейские спасли женщину, чьи крики о помощи услышали прохожие и сразу обратились к правоохранителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 59-летняя жительница поселка Абай чуть не стала жертвой несчастного случая: женщина поскользнулась и упала в овраг, где протекает река Аксай.

Ситуацию осложняло стремительное течение и высокий берег, выбраться самостоятельно она не могла. Прохожие, услышав крики о помощи, вызвали полицию.

На место происшествия оперативно прибыли участковые инспекторы Амирбек Бобекбай, Максат Абдраймов и Ахан Ахметов.

Выяснив, что женщина держится из последних сил за ветку у кромки воды, офицеры незамедлительно приступили к спасательной операции. С помощью веревки старший лейтенант Бобекбай спустился вниз, обвязал женщину, после чего его коллеги подняли их обоих на безопасную высоту.

Благодаря слаженным действиям полицейских женщина не пострадала. Она поблагодарила своих спасителей за профессионализм и неравнодушие, пожелав им успехов на службе.

Ранее мы рассказывали о полицейских, которые спасли жизни казахстанцев.

Так, например, в Туркестанской области 16-летняя девушка начала терять сознание на улице, на помощь к ней пришли сотрудники полиции, которые доставили ее в больницу. Несовершеннолетнюю госпитализировали, благодаря стражам порядка угроза для ее жизни миновала.

Также пожилая женщина в Туркестанской области потеряла сознание прямо на балконе дома. На место прибыли полицейские, которые оказали ей помощь.

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