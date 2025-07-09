Женщина упала с крутого берега и зацепилась за ветку в Алматинской области

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Женщина упала с крутого берега и зацепилась за ветку в Алматинской области

      Опубликовано:

      Спасенная женщина
      Спасенная женщина. Фото: ДП Алматинской области

      В Алматинской области полицейские спасли женщину, чьи крики о помощи услышали прохожие и сразу обратились к правоохранителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщили в пресс-службе ведомства, 59-летняя жительница поселка Абай чуть не стала жертвой несчастного случая: женщина поскользнулась и упала в овраг, где протекает река Аксай.

      Ситуацию осложняло стремительное течение и высокий берег, выбраться самостоятельно она не могла. Прохожие, услышав крики о помощи, вызвали полицию.

      На место происшествия оперативно прибыли участковые инспекторы Амирбек Бобекбай, Максат Абдраймов и Ахан Ахметов.

      Выяснив, что женщина держится из последних сил за ветку у кромки воды, офицеры незамедлительно приступили к спасательной операции. С помощью веревки старший лейтенант Бобекбай спустился вниз, обвязал женщину, после чего его коллеги подняли их обоих на безопасную высоту.

      Благодаря слаженным действиям полицейских женщина не пострадала. Она поблагодарила своих спасителей за профессионализм и неравнодушие, пожелав им успехов на службе.

      Ранее мы рассказывали о полицейских, которые спасли жизни казахстанцев.

      Так, например, в Туркестанской области 16-летняя девушка начала терять сознание на улице, на помощь к ней пришли сотрудники полиции, которые доставили ее в больницу. Несовершеннолетнюю госпитализировали, благодаря стражам порядка угроза для ее жизни миновала.

      Также пожилая женщина в Туркестанской области потеряла сознание прямо на балконе дома. На место прибыли полицейские, которые оказали ей помощь.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.