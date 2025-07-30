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    Казахстанку не стали наказывать за слова о влиятельном человеке, для которого нет закрытых дверей

    Опубликовано:

    Грустная женщина
    Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: RyanKing999 / Getty Images

    В Жамбылской области одна женщина написала на другую заявление прокурору, что стало основанием для обвинения в клевете. Дело в итоге прекратили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о клевете (ч.1 ст.73-3 КоАП) в отношении казахстанки рассмотрел Меркенский районный суд.

    Суд установил, что в июне 2025 года женщина обратилась к прокурору Меркенского района с письменным заявлением, в котором просила принять меры в отношении другой женщины.

    "В заявлении она указала, что та преследует ее семью, угрожает расправой, вместе с тем называет себя влиятельным человеком в Мерке, что она делает военные билеты и продает их, для нее нет закрытых дверей", - уточнили в суде.

    На судебном заседании женщина вину не признала, пояснив, что сведения, изложенные в заявлении, были озвучены самой потерпевшей.

    "Для принятия законных мер в отношении нее, а также в защиту себя и своей семьи была вынуждена обратиться к прокурору. Считает себя невиновной, поскольку путем обращения с заявлением пыталась довести до сведения прокурора об имеющихся фактах правонарушений", - пояснили в суде.

    Представитель потерпевшей полностью поддержала доводы, указанные в протоколе, и просила привлечь заявительницу к ответственности, так как в ее действиях якобы имело место распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство.

    Суд, изучив материалы дела, выслушав участвующих лиц, посчитал, что производство по делу подлежит прекращению.

    "Целью гражданки не было распространить заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство другой женщины, так как она, воспользовавшись своим конституционным правом, обратилась с заявлением к прокурору Меркенского района, что не запрещено законодательством Республики Казахстан", - установил суд.

    Постановлением суда производство по делу об административном правонарушении, возбужденное по ч.1 ст.73-3 КоАП, прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. Постановление суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Акмолинской области женщину обвинили в клевете. Мужчина обратился с заявлением о том, что она якобы оклеветала его в видеообращении в социальной сети, заявив, что он причастен к гибели ее сына. Суд прекратил административное дело.

    Еще одну казахстанку обвинили в шантаже и вымогательстве в одной из групп WhatsApp. Женщина добилась компенсации морального вреда за эту ложь. С ответчика взыскали 200 тыс. тенге.

    В Астане рассмотрели дело в отношении мужчины, который выложил в соцсети видео. Он предстал перед судом по подозрению в клевете и получил крупный штраф.

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