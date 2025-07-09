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    Происшествия

      Акмолинку оправдали по делу о клевете из-за видеообращения после гибели ее сына

      Опубликовано:

      Женщина снимает видео
      Женщина снимает видео. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Акмолинской области женщину обвинили в клевете, однако суд прекратил административное дело в отношении нее, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Акмолинской области, Шортандинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении женщины по обвинению в клевете (ст.73-3 ч.2 КоАП).

      Судом установлено, что мужчина обратился с заявлением о принятии мер в отношении акмолинки, которая якобы оклеветала его в видеообращении в социальной сети, заявив, что он причастен к гибели ее сына.

      В суде женщина пояснила, что выложила видео о том, что виновник происшествия уехал с места ДТП, а правоохранительные органы постоянно прекращают дело.

      Также установлено, что в отношении мужчины было зарегистрировано уголовное дело, которое с декабря 2024 года по июнь 2025 года более трех раз прекращалось и возобновлялось.

      Мать погибшего в своем видеообращении сообщила об известных ей фактах насчет волокиты при расследовании уголовного дела.

      Суд оправдал женщину по следующим основаниям:

      • в видеозаписи она указала на некачественное расследование по уголовному делу, в котором погиб ее ребенок, и попросила оказать содействие в справедливом расследовании и привлечении виновника к уголовной ответственности;
      • факт распространения ложных сведений не установлен;  
      • суду не представлено доказательств, что мать погибшего имела умысел на клевету и распространила ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица.

      Постановлением суда дело об административном правонарушении в отношении женщины прекращено за отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.

      Постановление суда не вступило в законную силу.

      Добавим, что согласно ст.73-3 ч.2 КоАП клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок двадцать суток.

      В Костанайской области женщину обвинили в шантаже и вымогательстве в одной из групп WhatsApp. Она добилась компенсации морального вреда за клевету. Суд обязал ответчика в течение трех дней с момента вступления решения в законную силу опубликовать опровержение. Также взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 200 тыс. тенге.

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