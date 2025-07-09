Акмолинку оправдали по делу о клевете из-за видеообращения после гибели ее сына

В Акмолинской области женщину обвинили в клевете, однако суд прекратил административное дело в отношении нее, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Акмолинской области, Шортандинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении женщины по обвинению в клевете (ст.73-3 ч.2 КоАП).

Судом установлено, что мужчина обратился с заявлением о принятии мер в отношении акмолинки, которая якобы оклеветала его в видеообращении в социальной сети, заявив, что он причастен к гибели ее сына.

В суде женщина пояснила, что выложила видео о том, что виновник происшествия уехал с места ДТП, а правоохранительные органы постоянно прекращают дело.

Также установлено, что в отношении мужчины было зарегистрировано уголовное дело, которое с декабря 2024 года по июнь 2025 года более трех раз прекращалось и возобновлялось.

Мать погибшего в своем видеообращении сообщила об известных ей фактах насчет волокиты при расследовании уголовного дела.

Суд оправдал женщину по следующим основаниям:

в видеозаписи она указала на некачественное расследование по уголовному делу, в котором погиб ее ребенок, и попросила оказать содействие в справедливом расследовании и привлечении виновника к уголовной ответственности;

факт распространения ложных сведений не установлен;

суду не представлено доказательств, что мать погибшего имела умысел на клевету и распространила ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица.

Постановлением суда дело об административном правонарушении в отношении женщины прекращено за отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ст.73-3 ч.2 КоАП клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок двадцать суток.

В Костанайской области женщину обвинили в шантаже и вымогательстве в одной из групп WhatsApp. Она добилась компенсации морального вреда за клевету. Суд обязал ответчика в течение трех дней с момента вступления решения в законную силу опубликовать опровержение. Также взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 200 тыс. тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.