Казахстанка доказала, что ее оклеветали в группе в WhatsApp

Казахстанку обвинили в шантаже и вымогательстве в одной из групп WhatsApp. Женщина добилась компенсации морального вреда за эту ложь, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о защите чести, достоинства и деловой репутации рассмотрел Камыстинский районный суд.

Истец обратилась в суд с иском к ответчику о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию, об опровержении этих сведений и взыскании компенсации морального вреда.

"Истец свои требования мотивировала тем, что ответчик в одной из групп в мессенджере WhatsApp распространила не соответствующие действительности сведения", - отметили в суде.

Решение об удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации выносится судом в случае установления совокупности трех условий:

сведения должны носить порочащий характер;

сведения должны быть распространены;

сведения должны не соответствовать действительности.

"Из смысла сообщения следовало, что истца обвиняют в том, что она занимается клеветой, шантажом, угрозами и вымогательством денег. Доказательств в подтверждение действительности распространенных сведений об истце ответчиком не представлено", - уточнили в суде.

Решением суда иск был удовлетворен частично. Суд обязал ответчика в течение трех дней с момента вступления решения в законную силу опубликовать опровержение.

Также с ответчика взыскали сумму компенсации морального вреда в размере 200 тыс. тенге. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Чаты в соцсетях могут оказаться местом ожесточенных споров. Но их участники рискуют получить штрафы за несдержанность. Является ли высказывание оскорблением, устанавливает специальная лингвистическая группа.

Ранее суд встал на защиту казахстанки в деле об оскорблениях в WhatsApp, присудив виновной штраф и возмещение морального вреда. По материалам дела, подсудимая отправляла текстовые и аудиосообщения, где, выражаясь нецензурными словами, в неприличной форме оскорбила истца.