Казахстанка доказала, что ее оклеветали в группе в WhatsApp
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Казахстанку обвинили в шантаже и вымогательстве в одной из групп WhatsApp. Женщина добилась компенсации морального вреда за эту ложь, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о защите чести, достоинства и деловой репутации рассмотрел Камыстинский районный суд.
Истец обратилась в суд с иском к ответчику о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию, об опровержении этих сведений и взыскании компенсации морального вреда.
"Истец свои требования мотивировала тем, что ответчик в одной из групп в мессенджере WhatsApp распространила не соответствующие действительности сведения", - отметили в суде.
Решение об удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации выносится судом в случае установления совокупности трех условий:
- сведения должны носить порочащий характер;
- сведения должны быть распространены;
- сведения должны не соответствовать действительности.
"Из смысла сообщения следовало, что истца обвиняют в том, что она занимается клеветой, шантажом, угрозами и вымогательством денег. Доказательств в подтверждение действительности распространенных сведений об истце ответчиком не представлено", - уточнили в суде.
Решением суда иск был удовлетворен частично. Суд обязал ответчика в течение трех дней с момента вступления решения в законную силу опубликовать опровержение.
Также с ответчика взыскали сумму компенсации морального вреда в размере 200 тыс. тенге. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Чаты в соцсетях могут оказаться местом ожесточенных споров. Но их участники рискуют получить штрафы за несдержанность. Является ли высказывание оскорблением, устанавливает специальная лингвистическая группа.
Ранее суд встал на защиту казахстанки в деле об оскорблениях в WhatsApp, присудив виновной штраф и возмещение морального вреда. По материалам дела, подсудимая отправляла текстовые и аудиосообщения, где, выражаясь нецензурными словами, в неприличной форме оскорбила истца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230728-kazahstanka-dokazala-chto-ee-oklevetali-v-gruppe-v-whatsapp/