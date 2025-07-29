Лесные пожары охватили Турцию: в каком случае туристов эвакуируют

В Турции с прошлой недели бушуют масштабные лесные пожары, огонь уже подобрался к курортным зонам. Власти говорят, что если ситуация ухудшится, туристов эвакуируют, передает сайт телеканала КТК.

Огонь вплотную приблизился к курортным районам: Бодруму, Мармарису, Манавгату и даже к аэропорту Антальи. Новые очаги зафиксировали и к югу от Стамбула.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в районе Бурсы, где огонь уничтожил жилые дома в пригородах, а пламя вплотную подошло к городским окраинам. Из зоны бедствия эвакуировали почти 2 тысячи жителей. Есть погибшие. Жертвами стихии стали 14 человек, 11 из них – спасатели и сотрудники лесных служб.

Власти заявляют: если ситуация ухудшится, эвакуировать начнут уже туристов. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространяется на значительные территории. А осадков в ближайшее время не прогнозируют.

Основной причиной пожаров называют экстремальную жару. Температура этим летом била столетние рекорды. Столбики термометров в некоторых районах поднимались до 50 градусов.

Источник: КТК

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