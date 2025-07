Масштабные лесные пожары вновь охватили Турцию: что известно (фото, видео)

Турция вновь охватили масштабные лесные пожары на фоне аномальной жары. Несколько тысяч человек эвакуированы. В некоторых районах температура воздуха достигла 55 градусов по Цельсию.

Как сообщает РИА Новости, накануне лесной пожар вспыхнул в окрестностях турецкого города-миллионника Бурса на западе страны, огонь быстро распространился из-за жаркой сухой погоды и сильного ветра.

В администрации города сообщили, что из-за пожара эвакуированы порядка 2 тыс. человек.

