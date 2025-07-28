Дожди и грозы накроют регионы Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 29 июля - ожидаются сильные и осадки и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

29 июля в горных районах Алматинской области временами будет гроза. Ветер юго-западный, западный на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Гроза будет и в Алматы.

А на севере Кызылординской области прогнозируется гроза. Ночью в центре, днем в центре, на севере, юге области пыльная буря, днем на севере области шквал. Ветер западный, юго-западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

29 июля в Атырауской области ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июля на севере, юге, в горных районах Жамбылской области обещают грозу. Ветер юго-западный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области ожидается чрезвычайная, на востоке области высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на севере области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

А в Актюбинской области обещают сильный дождь, грозу. Днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

29 июля днем, по данным синоптиков, в северной половине области Ұлытау ожидаются временами сильный дождь, град. В северной половине области гроза. Ветер юго-западный, западный днем на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области будет временами сильный дождь. Ночью гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июля в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Аналогичная погода завтра будет и в ЗКО, ВКО и в области Абай.

29 июля в Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В Павлодарской области будет сильный дождь. Гроза. Днем град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

А в Мангистауской области также обещают грозу. Ветер северный, северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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