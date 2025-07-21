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    Больница в Таразе через суд потребовала у двух врачей вернуть 9 млн тенге, но проиграла

    Опубликовано:

    Врачи
    Врачи. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Таразе суд отказал больнице в иске, посчитав, что на протяжении 7 лет зарплата врачам начислялась в рамках закона, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Таразский городской суд обратилась городская многопрофильная больница с иском, в котором требовала взыскать с двух своих сотрудников ранее выплаченные им 9,6 млн тенге заработной платы.

    Обращение основано на заключении аудита, установившего необоснованное произведение выплат в 2017-2023 годах.

    Врачи высказались об установлении в начале каждого года размера зарплат приказом главного врача больницы и отсутствии их вины в начислении и выплате упомянутых сумм. Считая их вознаграждением за труд, врачи указали на то, что они давно были потрачены, просили суд отказать в иске в полном объеме.

    Судом установлено, что между сторонами правоотношения возникли в рамках трудового законодательства: врачи (ответчики) работают в больнице (истец) и им законно выплачена зарплата.

    Истец, говоря о виновности ответчиков, сослался на предписание аудиторской проверки и нарушение бюджетного законодательства. Однако указанные доводы не доказывают прямую виновность ответчиков в начислении и выплаты им сумм.

    Суд в связи с изложенным посчитал, что требования истца заявлены необоснованно и выплаченные ответчикам суммы входят в состав зарплаты, которая в силу требований ст.960 ГК не подлежит возврату, так как отсутствует недобросовестность со стороны ответчиков.

    Больнице в удовлетворении иска отказано. Решение вступило в законную силу.

    А житель Актау после увольнения не получил заработную плату за последний отработанный месяц. После рассмотрения дела в суде заявителю перечислили все необходимые выплаты.

    В Туркестанской области по трудовому договору с ТОО в пользу уволившегося главного бухгалтера взыскали выплаты на сумму более 10 млн тенге. При этом женщина просила выплатить 14,2 млн тенге, но иск был удовлетворен частично.

    В Шымкенте работодатель уволил слесаря с 20-летним стажем из-за несданного экзамена по технике безопасности и охране труда. Суд восстановил мужчину на прежнюю работу, так как были нарушены требования правил проведения проверок знаний.

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