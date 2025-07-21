Больница в Таразе через суд потребовала у двух врачей вернуть 9 млн тенге, но проиграла

В Таразе суд отказал больнице в иске, посчитав, что на протяжении 7 лет зарплата врачам начислялась в рамках закона, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Таразский городской суд обратилась городская многопрофильная больница с иском, в котором требовала взыскать с двух своих сотрудников ранее выплаченные им 9,6 млн тенге заработной платы.

Обращение основано на заключении аудита, установившего необоснованное произведение выплат в 2017-2023 годах.

Врачи высказались об установлении в начале каждого года размера зарплат приказом главного врача больницы и отсутствии их вины в начислении и выплате упомянутых сумм. Считая их вознаграждением за труд, врачи указали на то, что они давно были потрачены, просили суд отказать в иске в полном объеме.

Судом установлено, что между сторонами правоотношения возникли в рамках трудового законодательства: врачи (ответчики) работают в больнице (истец) и им законно выплачена зарплата.

Истец, говоря о виновности ответчиков, сослался на предписание аудиторской проверки и нарушение бюджетного законодательства. Однако указанные доводы не доказывают прямую виновность ответчиков в начислении и выплаты им сумм.

Суд в связи с изложенным посчитал, что требования истца заявлены необоснованно и выплаченные ответчикам суммы входят в состав зарплаты, которая в силу требований ст.960 ГК не подлежит возврату, так как отсутствует недобросовестность со стороны ответчиков.

Больнице в удовлетворении иска отказано. Решение вступило в законную силу.

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