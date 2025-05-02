Житель Актау после увольнения добился выплаты зарплаты только через суд

Житель Актау после увольнения не получил заработную плату за последний отработанный месяц. После рассмотрения дела в суде заявителю перечислили все необходимые выплаты, сообщает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Пресс-служба суда №2 города Актау на странице Facebook сообщила, что истец "А" работал в учреждении "Ж" в должности мойщика-уборщика подвижного состава 2-го разряда. По соглашению сторон приказом №1 от 31 октября 2024 года трудовой договор был расторгнут.

Однако, ответчик не выплатил истцу заработную плату за октябрь 2024 года в размере 143 322 тенге, а также доплату за 10 месяцев работы в размере 119 435 тенге. Кроме того, за август, сентябрь и октябрь 2024 года не были произведены обязательные страховые и пенсионные взносы.

В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств истец обратился в №2 суд города Актау для защиты своих прав.

"Решением суда от 27 февраля 2025 года исковые требования истца "А" к учреждению "Ж" о взыскании заработной платы и обязательстве по перечислению взносов в пенсионный фонд и фонд обязательного социального страхования были удовлетворены.

С учреждения "Ж" в пользу истца "А" взыскана заработная плата в размере 262 757 тенге", - сообщили в суде.

Также с учреждения в пользу истца были перечислены обязательные пенсионные взносы в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и обязательные взносы по медицинскому социальному страхованию за период работы в августе, сентябре и октябре 2024 года.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее работодатель уволил слесаря с 20-летним стажем из-за несданного экзамена по технике безопасности и охране труда. Суд восстановил мужчину на прежнюю работу.

А в Кызылординской области женщину признали незаконно уволенной из отдела занятости.

Еще одна казахстанка трудилась бухгалтером в Актау, но работодатель захотел изменить ее место работы на Жанаозен. Женщина не согласилась и подала иск. Суд встал на сторону казахстанки.