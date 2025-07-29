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    Сроки завершения многолетней пробивки проспекта Абая назвали в Алматы

    Опубликовано:

    Пробивка улицы Абая
    Пробивка проспекта Абая. Фото: акимат Алматы

    Когда завершится многолетняя пробивка проспекта Абая, рассказала аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Одной из главных задач также стало улучшение транспортной связанности района с другими частями города и области. Активно ведутся работы по пробивке магистральных улиц. Так, продолжается реализация проекта по пробивке 600 метров проспекта Абая от улицы Строительная до улицы Алтын Орда.

    Общая стоимость проекта - 3,5 млрд тенге. Процедуры выкупа 73 земельных участков завершены, до конца года планируется полностью завершить строительство", - отметила Назира Тогизбаева во время брифинга на площадке РСК.

    Также параллельно идет вынос инженерных сетей и выкуп участков на улицах Толе би и Жубанова, сообщила спикер. Она добавила, что для пробивки Толе би из 270 участков уже выкуплено 211.

    Оставшиеся участки планируется выкупить до конца этого года, тогда же планируется завершить все строительно-монтажные работы. На реализацию проекта выделено 19,2 млрд тенге.

    "По улице Жубанова из 346 участков выкуплены 75, по остальным завершаются оценочные процедуры. Завершение строительства этой дороги, на которое предусмотрено 13,1 млрд тенге, запланировано на ноябрь 2026 года", - говорит Тогизбаева.

    Она добавила, что все работы по строительству и модернизации дорог ведутся с учетом выкупа земельных участков и согласования с собственниками.

    Напомним, ранее бывший аким города Ерболат Досаев сообщал, что завершение проекта по пробивке улицы Абая намечено на май этого года. Он также говорил о том, что работы по пробивке Жубанова завершатся в 2026 году.

    В 2024 году Досаев говорил, что Абая пробьют до улицы Алтын Орда до конца ноября.

    В целом, в Алматы уже несколько лет реализуют проект по пробивке проспекта Абая. В феврале 2023 года аким Алматы сообщал, что проект завершат полностью к концу 2023 года. Проспект Абая по плану будет доходить до границы города.

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