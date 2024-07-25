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Когда завершат пробивку проспекта Абая в Алматы, сообщил Досаев

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Пробивка улицы Абая
Пробивка проспекта Абая. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района рассказал, работы по каким магистральным улицам ведутся в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

"В июне начаты работы по пробивке проспекта Абая от улицы Строительная до улицы Алтын орда, ее планируем завершить до конца ноября.

По пробивке улиц Толе би и Жубанова - на сегодня продолжаются работы по выносу инженерных сетей и выкупу земельных участков. По улице Толе би изъятию подлежат 270 земельных участков: 170 уже выкуплены, выкуп оставшихся участков планируем завершить до конца года", - заявил Досаев.

Он добавил, что по улице Жубанова также изъятию подлежат 346 земельных участков: приняты постановления по 148 объектам. Выкуп земельных участков запланирован до конца 2025-го года.

"Хочу отметить, что строительство дорог ведется по мере завершения процедур по выкупу земельных участков", - добавил аким южной столицы.

Напомним, что в Алматы уже несколько лет реализуют проект по пробивке проспекта Абая. В феврале прошлого года аким Алматы сообщал, что проект завершат полностью к концу 2023 года. Проспект Абая по плану будет доходить до границы города.

Также в апреле прошлого года Досаев сообщил о планах акимата выкупить сотни участков для пробивки улицы Жубанова - от улицы Момышулы до границы города.

"Определено 307 участков, подлежащих выкупу. Из них 50 будут выкуплены в этом (2023-м - прим. ред.) году", - проинформировал тогда Ерболат Досаев.

А в феврале этого года аким Алматы сообщил, что завершение пробивки улицы Толе би от улицы Яссауи до границ города запланировано на конец 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139567-kogda-zavershat-probivku-prospekta-abaya-v-almaty-soobshchil-dosaev/

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