Когда закончат пробивку проспекта Абая, рассказал аким Алматы

Пробивка проспекта Абая. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Наурызбайского района рассказал о том, когда закончат пробивку проспекта Абая, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким в своем докладе отметил, что в 2022 году было построено 10 км дорог в микрорайоне Акжар и 8 км тротуаров на 12 улицах микрорайонов Акжар, Карагайлы и Шугыла. Также проведен средний ремонт 23 км дорог.

Ожидается, что в этом году построят 16,4 км дорог по 20 улицам в микрорайонах Акжар и Шугыла, а также проведут средний ремонт 21 км дорог.

Кроме того, Досаев рассказал, когда будет завершена пробивка проспекта Абая.

"До конца текущего года планируем завершить пробивку проспекта Абая до границы города. В этом месяце ожидаем выход заключения госэкспертизы по проекту пробивки улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города", - заявил аким.

Напомним, движение по мосту на пересечении проспекта Абая и улицы Ашимова в конце 2021 года. Также в полиции рассказывали, как изменилось движение на проспекте Абая в Алматы после его пробивки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009811-kogda-zakonchat-probivku-prospekta-abaya-rasskazal-akim-almaty/