Жара и дождь: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье
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В воскресенье, 27 июля, в Астане обещают дождь, в в Алматы и Шымкенте вновь ожидается сильная жара. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 23 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 9,0 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269278-zhara-i-dozhd-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/
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