Дождливая неделя ждет жителей Алматы: осадков не будет лишь один день

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 28 июля по 3 августа, обещают дождливую погоду - каждый день, кроме пятницы, в мегаполисе будет идти дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

28 июля в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 26 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 35 градусов, но ночью температура опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

29 июля вновь ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, а минимальная – плюс 20 градусов. Скорость ветра составит до 4,6 м/с.

30 июля будет дождливо. Средняя температура – плюс 25 градусов. Днем температура поднимется до плюс 33 градусов, а ночью опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

31 июля в Алматы снова ожидается дождь. Температура в среднем – плюс 26 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 32 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 7,5 м/с.

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1 августа будет солнечно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, а ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

2 августа снова прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

3 августа, по прогнозам, ожидается небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 26 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 32 градусов, но ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

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