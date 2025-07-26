Сильные осадки и жара: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявил на воскресенье, 27 июля, синоптики в ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

27 июля ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Днем гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20, на западе, юге области временами 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере области Абай тоже ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем - сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем будет сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на западе, севере, юге Акмолинской области пообещали сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области, днем по области - гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере области Ұлытау - также временами сильный дождь, град. На севере, востоке, в центре области гроза, днем шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, в центре области временами порывы 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 июля на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град, шквал, пыльная буря. Ветер южный, юго-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области временами порывы 23-28 м/с. Днем на юге области сильная жара 36 градусов. По области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на востоке Актюбинской области будет сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке, днем на северо-востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются ночью на западе гроза, днем в центре области пыльная буря. Ветер западный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 июля в Туркестанской области усилится ветер северо-западный днем на севере, западе области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в области Жетісу ветер западный днем на западе, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с.

А на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области - высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 июля на западе Западно-Казахстанской области тоже ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В воскресенье утром и днем на западе, юге, востоке Костанайской области пообещали временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на западе Атырауской области возможна гроза. Ветер северный, северо-западный на севере области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге области высокая пожарная опасность.

27 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области тоже ожидается гроза, днем ожидаются гроза, на юге, севере, востоке области град. Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидается туман.

Грозу и град пообещали завтра в Астане. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем временами порывы 15-20 м/с.

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