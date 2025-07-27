Ушел в сторону леса и не вернулся: мужчину разыскивают в области Абай

Полиция области Абай по заявлению казахстанки ведет розыск ее супруга, мужчины 1968 года рождения, ушедшего 2 дня назад в сторону лесного массива, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай, 27 июля 2025 года в ДП по каналу "102" поступило заявление от 60-летней жительницы города о безвестном исчезновении ее супруга - Байдуйсена Ардака Султанулы, 1968 года рождения.

По имеющимся данным, 25 июля текущего года он ушел из дома в сторону лесного массива и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение остается неизвестным.

Сотрудниками полиции проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о Байдуйсене А. С., просят незамедлительно сообщить в полицию по телефону "102" или обратиться в ближайший отдел полиции.

Добавим, фото и приметы пропавшего публикуются в Instagram-аккаунте волонтерского движения Lider.kz.

Напомним, вчера спасатели нашли потерявшегося мужчину в Алтайских горах - несколько дней назад он отправился за ягодами и пропал. Мужчину обнаружили в горнолесной местности.

17 июля в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели.

В начале июля семья с шестью детьми поднялась на гору в Бурабае и потерялась. При спуске они сбились с пути и заблудились. Сотрудники МЧС нашли их и эвакуировали с высоты.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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