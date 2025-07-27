Марафон на выживание: поля поливают строго по графику из-за дефицита воды на юге Казахстана

На юге Казахстана поливная вода в дефиците - поля поливают строго по графику, действует жесткий лимит на воду, при этом риса вместо разрешенных 4 тыс. га высадили 13 тыс. га, передает 24.kz.

На юге Казахстана усилили контроль объемов воды, которая необходима для полива. В Туркестанской области она поступает строго по графику - поочередно в каждый канал. За самовольный забор воды и несогласованную смену выращиваемых культур - штраф.

Первые строгие выговоры уже получили руководители местного филиала "Казводхоза". Вместо разрешенных 4 тысяч гектаров они заключили договоры на полив риса на 13 тысячах.

Этот летний сезон для фермеров юга - настоящий марафон на выживание. Поливная вода на вес золота. Поля приходится поливать строго по графику. Ресурсов на всех не хватает.

"В этом году дефицит воды для орошения ощущается особенно остро. В Жетысайском, Мактааральском районах, Шардаре полив осуществляется за счет трансграничных каналов. В Шардаринском водохранилище осталось лишь 15% воды. По сравнению с прошлым годом объемы существенно снизились", - рассказал замруководителя Управления сельского хозяйства Туркестанской области Алибек Плалов.

Несмотря на предупреждения, многие аграрии для посева вновь выбрали рис - самую водоемкую культуру. По плану должно быть максимум 4 тысячи гектаров с рисом, на деле - 13.

"В начале года мы предупреждали, что этот год будет сложным по водоснабжению. К сожалению, некоторые из наших фермеров все же посеяли рис. И теперь все ощущают последствия. При этом у нас действует жесткий лимит на воду", - поясняет советник акима Жетысайского района Турышбек Елшибаев.

Руководителям филиала "Казводхоза" вынесли строгие выговоры, так как с аграриями вне плана заключили больше тысячи договоров на полив рисовых полей. Ситуацией занялся глава водного ведомства.

"Президент говорит, что должен быть "закон и порядок". Для нас закон - это Водный кодекс. Порядок - это значит, если установлен график, то вода должна поступать аграрию строго по этому графику", - отмечает министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Чтобы смягчить водный дефицит, в регионе активно внедряют водосберегающие технологии, при этом государство покрывает до 80% расходов на их использование. В этом году современные методы орошения применяют на площади 46 тысяч гектаров. Но работы предстоит еще много.

"Эффективность водосберегающих технологий заключается в том, что они позволяют экономить воду в 2-2,5 раза и увеличивать урожайность в 3 раза. Чтобы решить проблему ежегодной нехватки поливной воды, мы должны поэтапно переходить на такие технологии", - говорит замруководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Копжан Садибек.

В этом году, говорят специалисты, реки обмелели раньше обычного. Зима была малоснежной, весна - засушливой. Поэтому в Туркестанской области начали строительство новых водохранилищ. Они смогут накапливать до 100 млн кубов воды. Но это в будущем. А сейчас борьба идет за каждый кубометр.

Напомним, ранее сообщалось, что Бектенов поручил наказать чиновников на юге Казахстана из-за тяжелой ситуации с водой - их привлекут к ответственности за то, что в регионах незаконно были посажены влагоемкие растения.

Также напомним, в мае министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства рассказал о рисках засухи в этом году.

Отметим, в начале этого месяца рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации не подтвердила нехватки поливной воды в Илийском районе Алматинской области.

Добавим, что в прошлом году фермеры в Туркестанской области столкнулись с засухой уже в начале апреля - аграрии не могли полить десятки гектаров свеклы и капусты. Ситуацию комментировали в акимате.

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