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    Политика

      Бектенов поручил наказать чиновников на юге Казахстана из-за тяжелой ситуации с водой

      Опубликовано:

      Совещание в правительстве под председательством Бектенова
      Совещание в правительстве под председательством Бектенова. Фото: пресс-служба правительства РК

      Чиновников ряда областей на юге Казахстана привлекут к ответственности за то, что в регионах незаконно были посажены влагоемкие растения, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

      По данным пресс-службы, премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам прохождения вегетационного периода и обеспечения южных регионов страны поливной водой. С докладом о ситуации на местах выступил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, заслушаны акимы Туркестанской, Кызылординской областей. 

      Выяснилось, что сейчас объем воды в водохранилищах составляет 19,2 млрд кубометров. При этом, 98% объема поливной воды используется в пяти южных областях - Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской, где осуществляется орошение 1,2 млн га угодий. 

      "По состоянию на 15 июля уже забрано 7 млрд кубометров воды, до конца вегетации предполагается забрать еще 3,1 млрд кубометров. Текущий поливной сезон продолжается в условиях дефицита осадков в южных регионах страны", - сказано в сообщении.

      Кроме того, Нуржан Нуржигитов доложил о выявленных фактах несанкционированных посевов влагоемких культур в Туркестанской области, а также незаконного расходования воды в южных регионах. 

      "Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием имеющихся водных ресурсов и не допускать подобных фактов впредь. Перед акиматом Туркестанской области поставлена задача заблаговременно принять соответствующие меры для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения.

      Подчеркнута необходимость перехода к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность и экономию, межведомственное взаимодействие. Должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в правительстве.

      Напомним, в мае министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства рассказал о рисках засухи в этом году.

      Отметим, в начале этого месяца рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации не подтвердила нехватки поливной воды в Илийском районе Алматинской области.

      Добавим, что в прошлом году фермеры в Туркестанской области столкнулись с засухой уже в начале апреля - аграрии не могли полить десятки гектаров свеклы и капусты. Ситуацию комментировали в акимате.

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