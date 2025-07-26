Дождь вновь пообещали в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 26 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы можно ждать переменную облачность. Температура днем поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 8,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.

Отметим, накануне на Астану обрушились сильнейший ливень и ветер - пользователи в соцсетях делились кадрами разбушевавшейся стихии.

Синоптики объявили на сегодня штормовое предупреждение в столице - 26 июля в Астане обещают грозу и град. Ветер юго-западный днем с порывами 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

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