Сильный дождь с ветром: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили на 26 июля в ряде регионов Казахстана - ожидаются дождь, гроза, шквал и град, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

26 июля в Астане синоптики обещают грозу и град. Ветер юго-западный днем с порывами 15-20 м/с, временами до 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере и востоке Акмолинской области будет сильный дождь, град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, временами порывы до 25 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем прогнозируется юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере области Ұлытау временами будет сильный дождь, град, шквал. Ветер - юго-западный с порывами 15-20 м/с. На юге и востоке области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области синоптики прогнозируют грозу и град. Днем на севере, востоке и юге области порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в северной и восточной частях области.

Непогоду обещают и в Кызылординской области: будет гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный ночью на севере и юге, в центре области порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля утром и днем в Карагандинской области ожидается гроза, град и шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере и востоке области с порывами 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Грозу и пыльную бурю обещают синоптики в Мангистауской области. Ветер северо-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области предупреждают о сильном дожде с грозой. Днем на западе, севере, юге области ожидается град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов.

На востоке Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал и гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная, на северо-западе области - высокая пожарная опасность.

Сильный дождь синоптики обещают в Костанайской области. Ночью на севере, востоке, юге области будет гроза, днем на западе и юге области - град, шквал. Ночью на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге, востоке, севере области с порывами 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Пыльная буря 26 июля накроет север и запад Туркестанской области. Ветер юго-западный днем на севере, западе области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области также будет непогода: сильный дождь, днем град, гроза. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ветер 15-20 м/с ожидается в Восточно-Казахстанской области. При этом днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

26 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В области Жетісу 26-27 июля в Талдыкоргане ожидается очень сильная жара - 40-42 градуса, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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