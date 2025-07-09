Об опасности "виртуальных знакомых" у детей и подростков предупредили в Нацбанке

Национальный банк РК предупреждает казахстанцев о росте случаев мошенничества в цифровом пространстве, с которыми сталкиваются дети и подростки, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Национального банка Казахстана, злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и представляются знакомыми, сотрудниками государственных органов или различных организаций для получения доступа к личной и финансовой информации.

Наиболее распространенными способами мошенничества остаются фишинг и спуфинг - рассылка ссылок на поддельные сайты и приложения с целью кражи паролей, данных банковских карт и другой конфиденциальной информации.

Дополнительную угрозу представляют "виртуальные знакомые", нацеленные на хищение данных, получение выгоды или распространение вредоносного контента.

Для минимизации подобных рисков Национальный банк рекомендует родителям и педагогам обучать детей кибергигиене и правилам безопасного поведения в интернете. Важно объяснять необходимость защиты своих личных и персональных данных.

Родителям на мобильных устройствах детей и подростков рекомендуют использовать функцию "родительский контроль", антивирусные программы и безопасные режимы браузеров, контролировать онлайн-покупки и финансовые действия детей, помогать устанавливать надежные пароли и настраивать двухфакторную аутентификацию.

"Подросткам необходимо напомнить, что не следует вступать в переписку с незнакомыми людьми, отправлять личные данные и фото посторонним, совершать онлайн-покупки без одобрения родителей, а также использовать только официальные сайты и приложения.

Национальный банк Казахстана подчеркивает, что защита несовершеннолетних в цифровом пространстве - общая задача родителей, педагогов и самих детей", - подытожили в НБ.

Напомним, в мае в Нацбанке заявили об участившихся случаях хищения данных банковских карт через онлайн-игры - злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт.

Также Комитет по охране прав детей сообщал, что участились случаи мошенничества, когда у детей пытаются обманным путем вызнать данные банковских карт родителей.

А в январе о том, как мошенники могут добраться до денег родителей, обманув ребенка, рассказали в АРРФР. В ведомстве отметили, что мошенники создают различные ситуации-ловушки и пытаются заманить туда ребенка, пользуясь детской неопытностью и доверчивостью.

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