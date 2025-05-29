Через онлайн-игры: в Нацбанке рассказали о новых схемах мошенничества

Национальный банк Казахстана предупредил граждан о новых схемах мошенничества и рассказал, как можно от них защититься, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБК.

В банке заявили об участившихся случаях хищения данных банковских карт через онлайн-игры.

Отмечается, что злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт.

"В этой связи Национальный Банк Казахстана рекомендует родителям провести разъяснительную беседу с детьми о недопустимости передачи личной информации, данных банковских карт, кодов подтверждения третьим лицам. При этом в целях профилактики интернет-мошенничества рекомендуется установить родительский контроль на мобильных устройствах детей", - отметили в НБК.

Также граждан призвали соблюдать осторожность и не передавать конфиденциальную информацию, не реагировать на подозрительные сообщения, а также в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих запросов.

"Кроме того, следует воздержаться от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки приложений удаленного доступа, таких как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и аналогичных программ", - добавили специалисты Нацбанка.

Казахстанцам также напомнили, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.