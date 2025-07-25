Дождь и 40-градуснаяя жара ждут жителей мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 25 июля, в Астане обещают небольшой дождь, а жителей Алматы и Шымкенте предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 13,7 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 40 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 6,5 м/с.

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