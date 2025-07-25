Жара 42 градуса и сильные дожди придут в Казахстан в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни, 26-28 июля. По республике ожидаются дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как пояснили специалисты метеослужбы, синоптическую ситуацию над Казахстаном в ближайшие дни сформирует циклон, с которым ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, в центре республики - сильные дожди, град, шквал.

Также по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

По информации синоптиков, значительных изменений в температурном фоне не ожидается, на востоке, юго-востоке сохраняется очень сильная жара до 42 градусов.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

уделять особое внимание детям.

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