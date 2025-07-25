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    Актюбинец сделал подарок родителям за 600 тыс. тенге, а потом решил его вернуть

    Опубликовано:

    Подарки на праздник в руках у мужчины
    Мужчина с подарками. Иллюстративное фото: Charnchai / Getty Images

    Актюбинец подарил родителям сертификат от турагентства на 600 тыс. тенге, но они не смогли воспользоваться его услугами. Деньги полностью вернули лишь после составления претензии, передает NUR.KZ.

    Как сообщается на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, в текущем году житель Актобе приобрел в одном из туристических агентств подарочный туристический сертификат на сумму 600 тыс. тенге для своих родителей. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья матери воспользоваться поездкой не представилось возможным.

    По словам актюбинца, через туристическое агентство не был забронирован ни тур, ни авиабилеты, ни гостиница, то есть туристская услуга фактически не была оказана.

    Несмотря на это, представители агентства отказались возвращать внесенную сумму. А позднее мужчине сообщили, что готовы удержать 10% от уплаченной суммы, а оставшуюся часть вернуть.

    Мужчине оказали помощь в написании письменной претензии. В результате средства, уплаченные за неоказанную туристическую услугу, были возвращены в полном объеме - все 600 тыс. тенге.

    Ранее жительнице Семея отказали в обслуживании по двум подарочным сертификатам по 20 тыс. тенге каждый. Продавец сослался на истечение срока их действия. Но женщина смогла отстоять свои права.

    Жительнице Актау отказали в продаже товара в магазине по подарочному сертификату. Возмущенная покупательница обратилась за помощью в департамент по защите прав потребителей. В результате продавец осуществил возврат денег в полном объеме, казахстанка осталась довольна.

    А жителя Астаны осудили за мошенничество путем продажи поддельных подарочных сертификатов в фитнес-центр. Жертвами преступления стали 24 человека, которые потеряли более 3,5 млн тенге.

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