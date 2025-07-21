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    Семейчанка не согласилась с отказом в обслуживании по сертификатам и оказалась права

    Опубликовано:

    Подарочный сертификат
    Подарочный сертификат. Иллюстративное фото: pexels.com

    Семейчанке отказали в обслуживании по двум подарочным сертификатам по 20 тыс. тенге каждый, поэтому она обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей, передает NUR.KZ.

    Как сообщается на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, в Департамент торговли и защиты прав потребителей области Абай поступило обращение от жительницы Семея, которой было отказано в обслуживании по двум подарочным сертификатам номиналом по 20 000 тенге. Продавец сослался на истечение срока их действия.

    В рамках рассмотрения обращения сотрудниками департамента была проведена разъяснительная работа с предпринимателем.

    Согласно пункту 36 Правил внутренней торговли, срок действия подарочных сертификатов, реализуемых продавцом на возмездной основе, составляет до трех лет. Исключение составляют сертификаты, распространяемые бесплатно, по которым срок действия определяется продавцом.

    Также были разъяснены положения Закона РК "О защите прав потребителей", согласно которым недопустимо включение в договор условий, ограничивающих права потребителя, а также принуждение к заключению договоров на приобретение товаров и услуг.

    По итогам работы потребителю была предоставлена возможность приобрести товар на общую сумму 40 000 тенге, что соответствует номинальной стоимости сертификатов.

    Ранее сообщалось, что жительнице Актау отказали в продаже товара в магазине по подарочному сертификату. Возмущенная покупательница обратилась за помощью в департамент по защите прав потребителей. В результате продавец осуществил возврат денег в полном объеме, женщина осталась довольна.

    А жителя Актобе не пустили в ночной бар, не разъяснив оснований для такого отказа. Тогда он обратился с жалобой департамент торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области. Также он подал иск против заведения. В суде актюбинец добился компенсации морального вреда.

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