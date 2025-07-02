Астанчане не могли попасть в фитнес-центр: подарочные сертификаты оказались поддельными
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Жителя столицы осудили за мошенничество путем продажи поддельных подарочных сертификатов в фитнес-центр. Злоумышленник обманул покупателей на 3,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, мошенник, являясь бывшим тренером спортивных клубов, продавал подарочные сертификаты на годовое посещение в один из популярных фитнес-центров столицы. Однако, эти сертификаты он изготавливал самостоятельно и они не имели юридической силы.
"Он предлагал подарочные сертификаты по привлекательной цене за 150 тыс. тенге, вводя покупателей в заблуждение о подлинности документа, тогда как их реальная стоимость составляла около 700 тыс. тенге. Жертвами преступления стали 24 лица, а причиненный ущерб составил более 3,5 млн тенге", - сообщили в ведомстве.
Придя в фитнесс центр, потерпевшие узнавали о недействительности приобретенных подарочных сертификатов, что послужило поводом обращения в правоохранительные органы.
По окончанию следственных мероприятий уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.
"С учетом возмещения имущественного ущерба потерпевшим и отсутствием отягчающих обстоятельств мошенник осужден к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля", - отметили в Генеральной прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что для безопасного получения таких услуг необходимо обращаться к официальным продавцам, в противном случае существует риск стать жертвой мошенников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2261736-astanchane-ne-mogli-popast-v-fitnes-centr-podarochnye-sertifikaty-okazalis-poddelnymi/
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