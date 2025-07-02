Астанчане не могли попасть в фитнес-центр: подарочные сертификаты оказались поддельными

Жителя столицы осудили за мошенничество путем продажи поддельных подарочных сертификатов в фитнес-центр. Злоумышленник обманул покупателей на 3,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, мошенник, являясь бывшим тренером спортивных клубов, продавал подарочные сертификаты на годовое посещение в один из популярных фитнес-центров столицы. Однако, эти сертификаты он изготавливал самостоятельно и они не имели юридической силы.

"Он предлагал подарочные сертификаты по привлекательной цене за 150 тыс. тенге, вводя покупателей в заблуждение о подлинности документа, тогда как их реальная стоимость составляла около 700 тыс. тенге. Жертвами преступления стали 24 лица, а причиненный ущерб составил более 3,5 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Придя в фитнесс центр, потерпевшие узнавали о недействительности приобретенных подарочных сертификатов, что послужило поводом обращения в правоохранительные органы.

По окончанию следственных мероприятий уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

"С учетом возмещения имущественного ущерба потерпевшим и отсутствием отягчающих обстоятельств мошенник осужден к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля", - отметили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что для безопасного получения таких услуг необходимо обращаться к официальным продавцам, в противном случае существует риск стать жертвой мошенников.