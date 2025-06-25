Казахстанке отказались продавать товар в магазине по подарочному сертификату

Жительнице Актау отказали в продаже товара в магазине по подарочному сертификату. Возмущенная покупательница обратилась за помощью в департамент по защите прав потребителей, передает Lada.kz.

Подарочный сертификат на 50 тысяч тенге со сроком действия три месяца был приобретен 13 февраля 2025 года. Оплата была произведена через мобильное приложение банка.

В течение установленного времени обладательница сертификата обратилась в магазин с намерением использовать его по назначению, то есть приобрести товар.

Однако представители магазина не только не предоставили возможность оплатить часть стоимости товара с использованием сертификата, но и отказались возвращать деньги, уплаченные за его приобретение.

Женщина обратилась в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области с заявлением, где указала, что оплаченные 50 тысяч тенге являются авансовым платежом, за который она не получила ни товар, ни услугу. Таким образом, по ее мнению, удержание средств со стороны магазина является незаконным.

В ходе разбирательств представителям магазина разъяснили положения Закона "О защите прав потребителей". В частности, было указано, что предоставление продавцу (исполнителю, изготовителю) права не возвращать уплаченную денежную сумму за непредоставленный товар (услуги, работы) в случае расторжения договора является грубым нарушением закона.

В результате продавец осуществил возврат денег в полном объеме, и потребитель осталась довольна.

Ранее в департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО за помощью обратился молодой человек. Житель Уральска купил машину в автосалоне за 9,6 млн тенге, оформив кредит. После он обнаружил в автомобиле дефекты. Мужчине помогли добиться возврата денег.

А жителя Актобе не пустили в ночной бар, не разъяснив оснований для такого отказа. Тогда он обратился с жалобой департамент торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области. Также он подал иск против заведения. В суде актюбинец добился компенсации морального вреда.