В Казахстане запретили одежду, закрывающую лицо: полиция объяснила почему

С 12 июля в Казахстане вступил в силу запрет на ношение одежды, затрудняющей распознавание лица. Сейчас полиция проводит разъяснительную работу, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как заявили в правоохранительных органах, главная цель законодательных поправок — обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания.

Сейчас участковые инспекторы проводят разъяснительную работу и информируют казахстанцев, что запрет касается одежды, полностью закрывающей лицо и препятствующей установлению личности, например, масок и никабов.

При этом такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, под действие нормы не подпадают.

Помимо этого, запрет не распространяется на случаи, обусловленные:

погодными условиями,

медицинскими показаниями,

исполнением требований закона,

служебными обязанностями,

деятельностью в сфере гражданской защиты,

на участников спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Напомним, закон, предусматривающий запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, был подписан президентом в конце июня. Тогда сообщалось, что мера направлена на повышение общественной безопасности и профилактику правонарушений.

Позже поправки прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он заявил, что МВД поддержало инициативу депутатов, поскольку она направлена на безопасность граждан.

"Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать", - заявил глава МВД

О запрете на ношение никабов высказывались и в Духовном управлении мусульман Казахстана.

"Данное решение не направлено на ограничение каких-либо религиозных убеждений или личного выбора, а в первую очередь на обеспечение общественной безопасности. В настоящее время многие страны мира, в том числе мусульманские, занимают аналогичную позицию из соображений безопасности

Как сказано в аятах Корана, женщины не обязаны покрывать или закрывать свои лица. Это не отражено в традициях нашего народа", - сообщили в ДУМК.

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