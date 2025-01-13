Девушка шла на мероприятие и потеряла сознание в Туркестанской области

В Туркестанской области 16-летняя девушка начала терять сознание на улице, на помощь к ней пришли сотрудники полиции, которые доставили ее в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Толебийском районе полицейские оказали первую медицинскую помощь 16-летней девушке, у которой на улице начались судороги, она начала терять сознание. Прохожие сразу вызвали скорую помощь.

Сотрудники полиции предприняли все необходимые меры, чтобы помочь девушке восстановить дыхание. Не дожидаясь прибытия "скорой", они доставили ее на служебной машине в районную больницу.

Девушку госпитализировали, сегодня ее жизни ничего не угрожает.

"Установлено, что она направлялась на мероприятие, когда у нее неожиданно начались судороги и ухудшилось самочувствие. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции девушка смогла получить необходимую медицинскую помощь", - отметили в МВД.

Родители девушки выразили свою благодарность полицейским за своевременно оказанную помощь.

Ранее в Акмолинской области полицейские спасли уснувшего в автомобиле мужчину, который мог пострадать от отравления угарным газом. Стражи порядка оказали первую медицинскую помощь водителю, а потом передали его прибывшим медицинским работникам.

А в области Абай сотрудники специального отряда быстрого реагирования спасли девушку во время приступа удушья, вызванного астмой. Она потеряла сознание возле патрульной машины.