Электросети не выдержали жары: часть Шымкента осталась без света

Накануне, 24 июля, часть Шымкента вновь осталась без электричества. В "Оңтүстік Жарық Транзит" заявили, что причина отключения - сильная жара, передает Kazinform.

Как сообщили журналистам в компании, из-за аномально высоких температур в городе сильно выросло потребление электричества. Это привело к перегрузке сетей и сбоям в подаче света.

"Аварийная бригада в полном составе мобилизована для ликвидации аварийной ситуации и восстановления системы электроснабжения. В целях недопущения дальнейших отключений принимаются все необходимые меры", — сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики начали аварийно-восстановительные работы. Между тем в компании напомнили о плановых отключениях электроэнергии 24 июля с 10:00 до 18:00 в четырех районах города.

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