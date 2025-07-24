Электросети не выдержали жары: часть Шымкента осталась без света
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Накануне, 24 июля, часть Шымкента вновь осталась без электричества. В "Оңтүстік Жарық Транзит" заявили, что причина отключения - сильная жара, передает Kazinform.
Как сообщили журналистам в компании, из-за аномально высоких температур в городе сильно выросло потребление электричества. Это привело к перегрузке сетей и сбоям в подаче света.
"Аварийная бригада в полном составе мобилизована для ликвидации аварийной ситуации и восстановления системы электроснабжения. В целях недопущения дальнейших отключений принимаются все необходимые меры", — сообщили в пресс-службе компании.
Энергетики начали аварийно-восстановительные работы. Между тем в компании напомнили о плановых отключениях электроэнергии 24 июля с 10:00 до 18:00 в четырех районах города.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268300-elektroseti-ne-vyderzhali-zhary-chast-shymkenta-ostalas-bez-sveta/
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