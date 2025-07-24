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    Гроза и сильные осадки: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    Опубликовано:

    Дождь
    Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    Синоптики в ряде регинов Казахстана на 25 июля объявили штормовое предупреждение - ожидаются дождь, гроза и град, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    25 июля в Астане ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Алматы завтра и в ближайшие дни будет сильная жара 35-39 градусов.

    В Акмолинской области будет сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области, днем по области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами порывы 25 м/с.

    В области Абай прогнозируется ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов.

    25 июля в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов.

    В Северо-Казахстанской области обещают сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

    Завтра в Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

    Непогоду завтра обещают и в Актюбинской области - на регион обрушится сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    25 июля в Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Завтра, по данным синоптиков, в Мангистауской области будет гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

    Гроза завтра ожидается и в Костанайской области. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    25 июля аналогичная погода прогнозируется в Карагандинской области и области Ұлытау.

    Завтра в Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град шквал. Ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    А в Кызылординской области наравне с грозой ожидается также пыльная буря. Ветер западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

    25 июля днем на востоке Атырауской области прогнозируется временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

    Гроза завтра будет и в Алматинской области. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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