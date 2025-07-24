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    Воспитателя восстановили на работе после увольнения и взыскали деньги в Акмолинской области

    Опубликовано:

    Деньги в руках у женщины
    Женщина держит пачку денег в руке. Иллюстративное фото: voffkatw/Getty Images

    В Акмолинской области восстановили на работе воспитателя, взыскав в ее пользу зарплату и моральный вред на общую сумму более 600 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, коллегия областного суда рассмотрела гражданское дело по иску женщины к общеобразовательному учреждению.

    Судом первой инстанции иск удовлетворил. Женщину восстановили на работе. Коллегия рассмотрела апелляционную жалобу ответчика.

    Как выяснилось, 4 января 2023 года женщину приняли на работу воспитателем в мини-центр по трудовому договору на 1 год. По истечении срока договора ее не уведомили о прекращении трудовых отношений, а лишь ознакомили с приказом об увольнении от 18 января 2024 года.

    Женщина обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене приказа об увольнении, о восстановлении на работе воспитателем, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

    Суд установил, что по Трудовому кодексу работодатель обязан был 4 января 2024 года уведомить женщину о прекращении трудовых отношений, однако она продолжала работать.

    "Соответственно, договор считается продленным на неопределенный срок", - установил суд.

    В коллективном договоре указано, что по истечении срока стороны вправе продлить договор дополнительным соглашением, но его не заключали. Также в договоре не была указана дата его окончания. Договор считается заключенным с момента подписания, однако истцом договор от 5 января 2024 года не был подписан.

    "Ответчик предоставил акт об отказе от подписания договора, но не предоставил доказательства, что истец надлежащим образом была извещена и приглашена на процедуру подписания", - уточнили в суде.

    Суд первой инстанции иск удовлетворил. Женщину восстановили на работе в должности воспитателя мини-центра. В ее пользу взыскали заработную плату за время вынужденного прогула в сумме 560 728 тенге, моральный вред в размере 100 тыс. тенге и расходы по оплате услуг представителя.

    Постановлением коллегии областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебные акты вступили в законную силу.

    Ранее стало известно, что главную медсестру незаконно уволили из Текелийской городской больницы. В итоге женщине выплатят зарплату за время вынужденного прогула.

    В Кызылординской области женщину признали незаконно уволенной из отдела занятости. По решению суда казахстанке выплатят более 1 млн тенге.

    А в Туркестанской области по трудовому договору с ТОО в пользу уволившегося главного бухгалтера взыскали выплаты на сумму более 10 млн тенге.

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