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    Казахстанке заплатят за увольнение во время больничного

    Опубликовано:

    Медицинская сестра
    Медсестра. Иллюстративное фото: Team Static / Getty Images

    Главную медсестру незаконно уволили из Текелийской городской больницы. В итоге женщине выплатят зарплату за время вынужденного прогула, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску местной жительницы к КГП "Текелийская городская больница" ГУ "Управление здравоохранения области Жетісу" о восстановлении на работе, отмене приказов об увольнении и взыскании заработной платы рассмотрел Текелийский городской суд.

    Суд установил, что женщина с 2006 года работала в больнице, с 2017 года занимала должность главной медицинской сестры.

    Ее уволили приказом от 14 апреля 2025 года за несоответствие занимаемой должности по результатам аттестации. Позднее основание увольнения изменили - за повторное нарушение трудовой дисциплины.

    Увольнение произвели в период временной нетрудоспособности, подтвержденной больничным листом.

    "Основания для дисциплинарного взыскания были отозваны и представлены повторно после отказа сотрудницы уволиться по собственному желанию, объяснений у работницы не затребовали. Нарушены сроки и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Также действующая сертификация истца подтверждает ее соответствие занимаемой должности", - установил суд.

    Суд принял во внимание заключение территориального органа инспекции труда, указавшего на нарушение трудового законодательства.

    В итоге увольнение признали незаконным. Женщину восстановили в должности с 14 апреля 2025 года. С горбольницы взыскали заработную плату за время вынужденного прогула (с 14 апреля по 9 июля 2025 года) - 441 270 тенге.

    "Решение в части восстановления на работе и взыскания заработной платы подлежит немедленному исполнению", - подчеркнули в суде.

    Решение суда пока не вступило в законную силу.

    Ранее в Кызылординской области женщину признали незаконно уволенной из отдела занятости. Суд признал приказ о расторжении трудового договора незаконным - казахстанке выплатят более 1 млн тенге.

    А в Туркестанской области по трудовому договору с ТОО в пользу уволившегося главного бухгалтера взыскали выплаты на сумму более 10 млн тенге.

    1,4 млн тенге заплатят фельдшеру скорой помощи за незаконнное увольнение в Костанае. Суд взыскал с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

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