Казахстанка уволилась с работы и получила более 10 млн тенге

В Туркестанской области по трудовому договору с ТОО в пользу уволившегося главного бухгалтера взыскали выплаты на сумму более 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о взыскании заработной платы и других социальных выплат по трудовому договору с ТОО рассмотрели в Арысском районном суде.

Суд установил, что 2021 году между ТОО и истцом был заключен трудовой договор, согласно которому женщина была назначена главным бухгалтером организации.

Срок трудового договора указан не был. Женщина в конце 2023 года уволилась с работы по собственному желанию.

В своем иске она просила взыскать с работодателя по трудовому договору 14 237 025 тенге, а именно:

5 464 719 тенге за период работы до ее увольнения;

3 620 741 тенге экологических платежей за проживание в зоне экологического бедствия;

1 834 864 тенге за время неиспользованного отпуска (47 дней);

2 490 000 тенге оздоровительной выплаты;

770 701 тенге обязательных пенсионных взносов за четыре месяца 2023 года;

56 000 тенге - платежи в счет ОСМС.

Решением суда иск был удовлетворен частично. С ТОО взыскали сумму в размере 10 314 722 тенге. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Шымкенте работодатель уволил слесаря с 20-летним стажем из-за несданного экзамена по технике безопасности и охране труда. Суд восстановил мужчину на прежнюю работу, так как были нарушены требования правил проведения проверок знаний.

А в Кызылординской области женщину признали незаконно уволенной из отдела занятости и взыскали в ее пользу зарплату за время вынужденного прогула. В суде не нашли своего подтверждения основания, повлекшие расторжение трудового договора по инициативе работодателя.