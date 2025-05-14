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Казахстанка уволилась с работы и получила более 10 млн тенге

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Женщина-бухгалтер
Бухгалтер. Иллюстративное фото: Ivan-balvan / Getty Images

В Туркестанской области по трудовому договору с ТОО в пользу уволившегося главного бухгалтера взыскали выплаты на сумму более 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о взыскании заработной платы и других социальных выплат по трудовому договору с ТОО рассмотрели в Арысском районном суде.

Суд установил, что 2021 году между ТОО и истцом был заключен трудовой договор, согласно которому женщина была назначена главным бухгалтером организации.

Срок трудового договора указан не был. Женщина в конце 2023 года уволилась с работы по собственному желанию.

В своем иске она просила взыскать с работодателя по трудовому договору 14 237 025 тенге, а именно:

  • 5 464 719 тенге за период работы до ее увольнения;
  • 3 620 741 тенге экологических платежей за проживание в зоне экологического бедствия;
  • 1 834 864 тенге за время неиспользованного отпуска (47 дней);
  • 2 490 000 тенге оздоровительной выплаты;
  • 770 701 тенге обязательных пенсионных взносов за четыре месяца 2023 года;
  • 56 000 тенге - платежи в счет ОСМС.

Решением суда иск был удовлетворен частично. С ТОО взыскали сумму в размере 10 314 722 тенге. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Шымкенте работодатель уволил слесаря с 20-летним стажем из-за несданного экзамена по технике безопасности и охране труда. Суд восстановил мужчину на прежнюю работу, так как были нарушены требования правил проведения проверок знаний.

А в Кызылординской области женщину признали незаконно уволенной из отдела занятости и взыскали в ее пользу зарплату за время вынужденного прогула. В суде не нашли своего подтверждения основания, повлекшие расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244798-kazahstanka-uvolilas-s-raboty-i-poluchila-bolee-10-mln-tenge/