Казахстанку уволили из отдела занятости, но она не согласилась и была права

В Кызылординской области восстановили нарушенные трудовые права работника - женщину признали незаконно уволенной из отдела занятости, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о восстановлении на прежнюю работу в КГУ "Отдел занятости и социальных программ Аральского района" и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула рассмотрели в Аральском районном суде.

Из материалов дела следует, что истец по трудовому договору работала социальным работником в КГУ.

Приказом от 10 октября 2024 года трудовой договор с ней был расторгнут по инициативе работодателя. Основанием стало якобы повторное неисполнение или повторное ненадлежащее исполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание.

Не согласившись с данным положением дел, казахстанка обратилась с иском в суд, где просила признать приказ об увольнении незаконным, восстановить на прежнюю должность и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что основания, повлекшие расторжение трудового договора по инициативе работодателя, не нашли своего подтверждения, кроме того, установлены нарушения положений, предусмотренных Трудовым кодексом", - отметили в суде.

Суд, выслушав пояснения сторон и изучив материалы дела, принял решение об удовлетворении иска, признав приказ о расторжении трудового договора незаконным и восстановив женщину на прежнюю работу.

Кроме того, суд взыскал в ее пользу заработную плату в сумме 763 503 тенге за время вынужденного прогула и расходы по оплате помощи представителя на сумму 300 тысяч тенге.

Вместе с тем было вынесено частное определение об установленных по данному делу фактах нарушения законности.

Ранее стало известно, что казахстанка трудилась бухгалтером в Актау, но работодатель захотел изменить ее место работы на Жанаозен. Женщина не согласилась и подала иск. Верховный суд встал на сторону казахстанки и указал, что отказ от предложенной работы в другом городе не может являться основанием для расторжения трудового договора.

А в ВКО предприятие подало иск к департаменту инспекции труда и доказало, что не нарушало трудовое законодательство при наложении дисциплинарного взыскания. Суд также удовлетворил и требования о взыскании убытков предприятия.