Правила продажи алкоголя в магазинах предложили ужесточить в Казахстане
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МВД Казахстана предложило рассмотреть вопрос реализации алкоголя только в специализированных магазинах с ограниченным режимом работы, передает NUR.KZ.
В пресс-службе МВД сообщили, что министерство предлагает усилить контроль за продажей спиртного. Такое предложение было озвучено на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
"Пресечено 107 тыс. фактов распития алкоголя в общественных местах. В отношении 11 тыс. лиц вынесен запрет на его употребление. Вовлекается общественность в формирование нетерпимости к алкоголю. Насчитывается 402 населенных пункта, отказавшихся от спиртного", - сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов.
Также стало известно, что в 2025 году пресечено 7 тыс. нарушений в сфере оборота алкоголя. На 370 млн тенге оштрафованы субъекты бизнеса, 2 252 - лишены лицензии. По данным МВД, некоторые из них получают новую лицензию на подставных лиц, а также под видом баров для торговли спиртным круглосуточно.
На заседании предложено:
- ужесточить требования к выдаче разрешений;
- рассмотреть вопрос реализации алкоголя только в специализированных магазинах с ограниченным режимом работы.
Напомним, в апреле этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о селах, где отказались от алкоголя.
А в декабре прошлого года депутат мажилиса Ардак Назаров предложил запрет продажи алкоголя в Туркестане.
Также отмечалось, что в Казахстане стали реже пить алкоголь, однако это не привело к снижению цен на него. За год водка подорожала на 4,3%, а пиво сразу на 12,5%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268543-uzhestochit-pravila-prodazhi-alkogolya-predlozhili-v-kazahstane/
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