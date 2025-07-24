Правила продажи алкоголя в магазинах предложили ужесточить в Казахстане

МВД Казахстана предложило рассмотреть вопрос реализации алкоголя только в специализированных магазинах с ограниченным режимом работы, передает NUR.KZ.

В пресс-службе МВД сообщили, что министерство предлагает усилить контроль за продажей спиртного. Такое предложение было озвучено на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

"Пресечено 107 тыс. фактов распития алкоголя в общественных местах. В отношении 11 тыс. лиц вынесен запрет на его употребление. Вовлекается общественность в формирование нетерпимости к алкоголю. Насчитывается 402 населенных пункта, отказавшихся от спиртного", - сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Также стало известно, что в 2025 году пресечено 7 тыс. нарушений в сфере оборота алкоголя. На 370 млн тенге оштрафованы субъекты бизнеса, 2 252 - лишены лицензии. По данным МВД, некоторые из них получают новую лицензию на подставных лиц, а также под видом баров для торговли спиртным круглосуточно.

На заседании предложено:

ужесточить требования к выдаче разрешений;

к выдаче разрешений; рассмотреть вопрос реализации алкоголя только в специализированных магазинах с ограниченным режимом работы.

Напомним, в апреле этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о селах, где отказались от алкоголя.

А в декабре прошлого года депутат мажилиса Ардак Назаров предложил запрет продажи алкоголя в Туркестане.

Также отмечалось, что в Казахстане стали реже пить алкоголь, однако это не привело к снижению цен на него. За год водка подорожала на 4,3%, а пиво сразу на 12,5%.

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