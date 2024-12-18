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Запретить употребление алкоголя в Туркестане предложил депутат

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Қазақ тілінде оқу
Туркестан ночью
Туркестан ночью. Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В мажилисе обсуждают проект закона, которым городу Туркестан присваивается особый статус. Среди прочего, в городе могут запретить употребление алкоголя, передает корреспондент NUR.KZ.

С соответствующим предложением выступил депутат Ардак Назаров.

"В рамках этого закона, если бы мы запретили в Туркестане пить алкоголь, продавать его, ходить по улицам в пьяном состоянии… ведь Туркестан – это духовная столица, все казахи должны черпать здесь духовность. Здесь покоятся наши предки, святые, бии.

Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы, и если наши люди будут встречать их в нетрезвом виде, это будет позором. Поэтому в рамках этого закона можно ли запретить алкоголь, объявив Туркестан городом без алкоголя, духовным городом?" – задался он вопросом.

В ответ замакима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев указал на актуальность вопроса.

"В Туркестанской области был реализован проект "Село без алкоголя". Сейчас другие регионы тоже включаются и поддерживают данную инициативу. Также было обсуждение в различных форматах.

В целом Туркестан становится городом для туристов. Конечно же, многие мнения возникают по данному вопросу. Этот вопрос актуален и уместен. Он будет рассматриваться в рамках законодательных норм", – ответил он.

Отметим, согласно информации на официальном сайте акимата города, Туркестан – один из старейших городов Средней Азии и Казахстана.

"По исследованию научных сотрудников по историческим местам, по данным китайских переписей, о жизни в городе Туркестан упоминается во II-III вв. до нашей эры. И о том, что в то время он был крупным культурным и духовным центром", – указано на сайте акимата.

Отмечается, что Туркестан еще со средних веков называют религиозным центром всех тюрков или "малой Меккой".

Напомним, ранее уже обсуждался вопрос о присвоении Туркестану особого статуса. Так, в целях повышения оперативности решения вопросов, связанных с развитием города, как духовного и исторического центра страны, предлагалось передать некоторые второстепенные компетенции в области охраны объектов историко-культурного наследия, развития туризма с уровня центральных госорганов и Туркестанской области непосредственно в ведение маслихата и акимата Туркестанской области и города Туркестан.

А в сентябре 2022 года сообщалось о том, что Туркестану присвоят статус духовно-исторической столицы Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201624-zapretit-upotreblenie-alkogolya-v-turkestane-predlozhil-deputat/

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