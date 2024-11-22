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Алкоголь дорожает, когда как пить его стали реже в Казахстане

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Мужчина выбирает алкоголь
Мужчина покупает алкоголь. Иллюстративное фото: standret / Getty Images

В Казахстане стали реже пить алкоголь, однако это не привело к снижению цен на него. За год водка подорожала на 4,3%, а пиво – сразу на 12,5%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С января по август, как сообщает портал EnergyProm, в Казахстане было реализовано 50,4 млн литров водки, 9 млн литров коньяка, 24,7 млн литров вина и 457,8 млн литров пива.

Падение произошло по всем алкогольным напиткам: продажи водки упали на 10%, вина – на 13,4%, пива – на 4,2%, а коньяка – вообще в два раза.

В теории падение спроса обычно приводит к остыванию рынка и снижению цен на продукцию, однако на деле алкоголь в Казахстане дешевле не стал, хотя и дорожает теперь медленнее, чем ранее.

Так, например, если годом ранее водка подорожала на 7,4% за год, а в феврале 2023 года вообще показала прирост на 21,2%, то по итогам октября текущего года цены выросли лишь на 4,3%.

Вино в стране подорожало на 9,5%, хотя в прошлом году прирост составлял 13%. Пиво в 2022 году подорожало на 24,8%, в 2023 году – на 22,4%, а в этом году – еще на 12,5%.

Рост цен на алкоголь в Казахстане
Рост цен на алкоголь. Инфографика: energyprom.kz

Между тем одной из причин, по которой алкоголь не дешевеет даже при снижении спроса на него, являются установленные минимальные цены на данную продукцию. Например, литр водки должен стоить минимум 2 100 тенге, а коньяка – 2 930 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2191239-alkogol-dorozhaet-kogda-kak-pit-ego-stali-rezhe-v-kazahstane/

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