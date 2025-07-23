Жара 43 градуса: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на четверг, 24 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

24 июля днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза.

Завтра на западе Кызылординской области прогнозируются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, западный на западе области 15-20 м/с. Днем - сильная жара 40-43 градуса.

А на горных перевалах Туркестанской области ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем по области будет сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг на севере Западно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град шквал. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере Мангистауской области возможна гроза, в центре области - пыльная буря. Ветер северный, северо-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

24 июля на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере, в центре Актюбинской области пообещали сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, днем на западе, севере, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Днем на юге области - сильная жара 35 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг днем на востоке Атырауской области - временами сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области будет сильная жара 37 градусов. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

А на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

24 июля в области Ұлытау усилится ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А по области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июля по Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В четверг на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23 м/с.

Завтра днем в горных районах Жамбылской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Также на западе, юге Павлодарской области - гроза. Ветер восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

24 июля ночью на севере, востоке Костанайской области вновь ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

И на западе, севере, юге Акмолинской области будет гроза. Ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

24 июля в области Жетісу ветер северо-восточный на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

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