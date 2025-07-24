До 41 градуса жары обещают в мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 24 июля, в Астане обещают пасмурную погоду, а в Алматы и Шымкенте - сильную жару. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 34 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 41 градуса, ночью опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268270-do-41-gradusa-zhary-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/
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