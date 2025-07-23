Сильнейшая жара выше +35 градусов ожидается по всему Казахстану в ближайшие дни

По данным синоптиков, в ближайшие дни, с 24 по 26 июля, во всех регионах Казахстана ожидается сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в предстоящие трое суток через территорию Казахстана будет смещаться активный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, в центре республики - сильные дожди, град, шквал.

На востоке, юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. Отмечается, что очень сильная жара прогнозируется днем 25-26 июля на западе, севере Алматинской области - +42 градуса.

Сильная жара ожидается 24 июля днем на западе, юго-западе, северо-западе страны - +35 ...+38 градусов. 24-25 июля в центре республики +35 ...+38 градусов, на юге +40 ...+42 градуса. Кроме того, на юго-востоке +35 ...+39 градусов, на востоке +35 ...+38 градусов, на севере +35 градусов.

Ранее прогноз погоды на июль озвучили синоптики. В начале месяца ожидается неустойчивый характер погоды - дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

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