1,4 млн тенге заплатят фельдшеру скорой помощи за увольнение в Костанае
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В Костанае признали незаконным приказ о расторжении трудового договора и восстановили на работе фельдшера скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанки к КГП "Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи" о признании приказа об увольнении незаконным и его отмене, о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула, а также о возмещении морального вреда, рассмотрел Костанайский городской суд.
Истец занимала должность фельдшера на станции скорой неотложной медицинской помощи. В декабре 2024 года в связи с неисполнением без уважительной причины должностных обязанностей с ней расторгли трудовой договор.
"Истцу вменили дисциплинарное взыскание в виде увольнения за проступок, за который она уже получила выговор. Тем самым ответчик нарушил процедуру увольнения", - установил суд.
В соответствии с положениями Трудового кодекса РК за каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, а увольнение является самостоятельным видом дисциплинарного взыскания.
На основании изложенного суд решил признать незаконным и отменить приказ о расторжении трудового договора, восстановить казахстанку на должности фельдшера скорой неотложной медицинской помощи, взыскать с КГП заработную плату за время вынужденного прогула и моральный вред на общую сумму 1 430 000 тенге.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239056-1-4-mln-tenge-zaplatyat-feldsheru-skoroy-pomoshchi-za-uvolnenie-v-kostanae/