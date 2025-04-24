1,4 млн тенге заплатят фельдшеру скорой помощи за увольнение в Костанае

В Костанае признали незаконным приказ о расторжении трудового договора и восстановили на работе фельдшера скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанки к КГП "Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи" о признании приказа об увольнении незаконным и его отмене, о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула, а также о возмещении морального вреда, рассмотрел Костанайский городской суд.

Истец занимала должность фельдшера на станции скорой неотложной медицинской помощи. В декабре 2024 года в связи с неисполнением без уважительной причины должностных обязанностей с ней расторгли трудовой договор.

"Истцу вменили дисциплинарное взыскание в виде увольнения за проступок, за который она уже получила выговор. Тем самым ответчик нарушил процедуру увольнения", - установил суд.

В соответствии с положениями Трудового кодекса РК за каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, а увольнение является самостоятельным видом дисциплинарного взыскания.

На основании изложенного суд решил признать незаконным и отменить приказ о расторжении трудового договора, восстановить казахстанку на должности фельдшера скорой неотложной медицинской помощи, взыскать с КГП заработную плату за время вынужденного прогула и моральный вред на общую сумму 1 430 000 тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Шымкенте работодатель уволил слесаря с 20-летним стажем из-за несданного экзамена по технике безопасности и охране труда. Суд восстановил мужчину на прежнюю работу. В его пользу взыскали зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

В Кызылординской области восстановили нарушенные трудовые права работника. Женщину признали незаконно уволенной из отдела занятости. Суд установил, что основания, повлекшие расторжение трудового договора по инициативе работодателя, не нашли своего подтверждения.