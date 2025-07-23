Пожарный на автолестнице сделал предложение своей девушке в Кокшетау (видео)

В Кокшетау пожарный сделал необычное предложение руки и сердца - для этого он поднялся с девушкой на автолестнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, пожарный-спасатель СПЧ-1 города Кокшетау Никита Афанасьев сделал своей девушке Ангелине романтичное и необычное предложение прямо на службе.

Он пригласил ее на экскурсию в пожарную часть, которая в итоге завершилась не просто познавательно, а судьбоносно.

Кульминацией стала надпись "Выходи за меня", выложенная на плацу с помощью пожарных рукавов. Коллеги Никиты помогли организовать этот трогательный момент. Ангелина, тронутая до слез, сказала заветное "да".

"Несмотря на важное событие в личной жизни, Никита сразу после предложения вернулся к своим обязанностям и продолжил дежурство - как настоящий профессионал", - отметили в ДЧС Акмолинской области.

Ранее в Алматы на торжественной церемонии выпуска курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи лейтенант сделал предложение своей возлюбленной.

Также в Сети появился трогательный видеоролик с солдатом из Актюбинского гарнизона, который сделал предложение своей девушке сразу после принятия военной присяги.

Еще в интернете распространились видео, снятые на пляже в Актау. Пикап Toyota застрял в песке, авто частично оказалось под водой. На таком фоне девушка получила предложение руки и сердца.

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